Rogo in via Ruffino a Modica, abitazione inagibile: avviata una raccolta fondi

Un incendio improvviso ha distrutto nel tardo pomeriggio di ieri un’abitazione situata in via Ruffino, a ridosso di via Vittorio Veneto, nel cuore del centro storico. Le fiamme, sviluppatesi in pochi minuti, hanno causato gravi danni all’interno della casa, rendendola parzialmente inagibile.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante che ha notato una densa colonna di fumo nero levarsi dall’edificio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando conseguenze peggiori. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, via Vittorio Veneto è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Al momento del rogo l’abitazione era vuota. Il proprietario è giunto sul posto solo successivamente, avvertito dell’accaduto. Secondo una prima ipotesi, l’origine dell’incendio potrebbe essere riconducibile a un cortocircuito, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

In pochi istanti sono andati distrutti mobili, effetti personali e ricordi di una vita. La casa, danneggiata in modo significativo, non è attualmente abitabile e necessita di urgenti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

Durante l’emergenza è stato possibile mettere in salvo tre gattini, che vivevano nell’abitazione e che fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Anche per loro sarà necessario trovare una sistemazione sicura, insieme al proprietario.

Di fronte alla gravità della situazione è stata avviata una raccolta fondi solidale sulla piattaforma Gofundme per offrire un aiuto concreto. Le risorse serviranno per coprire le spese di ristrutturazione dell’immobile, ma anche per affrontare l’emergenza immediata: l’affitto temporaneo di una piccola abitazione, che permetta al proprietario di avere un luogo sicuro dove vivere e ricominciare.

Un appello alla solidarietà arriva dalla comunità: ogni contributo, anche minimo, può fare la differenza. Donazioni e condivisioni rappresentano un sostegno fondamentale per restituire stabilità, dignità e speranza a chi, in pochi minuti, ha perso tutto. Anche lo Scontrino Sospeso ha messo a disposizione le proprie casse.

Per contribuire alla causa basta cliccare il seguente link per effettuare una donazione.

