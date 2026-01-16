L’ASP di Ragusa rinnova l’invito alla popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, sottolineando come il vaccino rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e contribuisca concretamente a ridurre la pressione sui Pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, particolarmente impegnati durante i picchi stagionali dell’influenza. Secondo il report aggiornato al 12 gennaio, nel territorio provinciale sono stati […]
Rogo di rifiuti in azienda agricola: sequestrata area a Scoglitti
16 Gen 2026 09:28
Sorpresi mentre bruciavano rifiuti in un’azienda agricola. Nel corso di un controllo del territorio effettuato nella frazione marinara di Scoglitti, nel Comune di Vittoria, i Carabinieri hanno sorpreso due persone mentre erano intenti a bruciare un ingente quantitativo di rifiuti all’interno di un’azienda agricola. Si tratta di una donna di 38 anni, di nazionalità tunisina, titolare dell’azienda, e di un operaio agricolo di 34 anni.
Secondo quanto accertato, il rogo interessava un’area di circa 200 metri quadrati, dove erano stati accumulati e dati alle fiamme rifiuti di vario genere, tra cui plastica, legno e scarti della lavorazione agricola. Materiali la cui combustione sprigiona sostanze altamente nocive per l’ambiente e per la salute pubblica.
I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza la zona interessata dall’incendio, procedendo al sequestro dell’area e deferendo i due soggetti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. L’ipotesi di reato contestata è quella di illecita combustione di rifiuti, prevista dalla normativa ambientale vigente.
