Rocco Hunt: non chiamatelo solo rapper. A Ragusa svela il suo nuovo show

È l’evento più atteso del weekend nel ragusano: stasera, sabato 14 febbraio 2026, Rocco Hunt approda a Santa Croce Camerina per un DJ set esclusivo all’Arcadia Discotheque. L’evento, che coincide con la serata di San Valentino, promette di trasformare la location in un centro di gravità per migliaia di giovani provenienti da tutta la provincia.

Chi è Rocco Hunt: dal “Poeta Urbano” ai tormentoni internazionali

Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt, è una delle figure più influenti della scena urban e pop italiana. Nato a Salerno nel 1994, ha scalato le classifiche partendo dalle periferie del Sud fino a diventare un artista da milioni di streaming e decine di dischi di platino.

Il debutto e Sanremo: Si è fatto conoscere giovanissimo con il mixtape Spiraglio di periferia (2011). La consacrazione definitiva è arrivata nel 2014 , quando ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Nu juorno buono, primo pezzo rap a trionfare nella storia della categoria.

Re delle hit estive: Negli ultimi anni si è trasformato nel "re dell'estate" grazie a collaborazioni internazionali, in particolare con la star spagnola Ana Mena. Brani come A un passo dalla luna e Un bacio all'improvviso hanno dominato le classifiche non solo in Italia, ma anche in Spagna e Francia.

Ultimi lavori: Nel 2025 ha pubblicato gli album OH MA e Ragazzo di giù, confermando la sua capacità di unire il dialetto napoletano a ritmi pop contemporanei.

Dettagli dell’evento e logistica

L’appuntamento è fissato per le ore 22:00 presso l’Arcadia Discotheque. La serata prevede un mix di performance live e DJ set dove l’artista ripercorrerà i suoi più grandi successi.

Biglietti: Gli ultimi ticket sono disponibili sui circuiti online a partire da circa 28 € .

Bus gratuiti da Ragusa: Per favorire la partecipazione in sicurezza ed evitare l'uso eccessivo delle auto private, è stato predisposto un servizio di Discobus gratuito. Le navette collegano il capoluogo ibleo direttamente con Santa Croce Camerina, permettendo ai ragazzi di godersi la serata senza preoccupazioni legate alla guida.

