Rocambolesco incidente autonomo nel pomeriggio a Modica.

Rocambolesco incidente della strada nel pomeriggio in cui un giovane di vent’anni è riuscito a sfuggire incolume . L’incidente è avvenuto lungo Via Rocciola Scrofani a Modica e sembra essere stato causato dalla perdita di controllo dell’auto, una Peugeot 206, per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle autorità locali. L’auto ha impattato contro un muro di recinzione prima di capovolgersi. Nonostante l’incidente, il giovane ha rifiutato il trattamento medico.