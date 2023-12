Roberto Ferrari per la notte di Capodanno a Modica. Ci saranno anche fuochi d’artificio, panettoni, spumante, cornetti caldi e artisti di strada

L’atteso evento “Welcome 2024” promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica si svolgerà in piazza Matteotti, cuore del centro storico della città, per festeggiare la notte di San Silvestro e dare il benvenuto al nuovo anno. Si tratterà di una grande festa aperta a tutti, con ingresso gratuito, che avrà inizio alle ore 22 del 31 dicembre.

ROBERTO FERRARI A MODICA

Il palco sarà animato dal famoso deejay Roberto Ferrari, celebre per il suo ruolo di conduttore a “Ciao Belli” su Radio Deejay, il quale guiderà il countdown per il passaggio al nuovo anno. La serata sarà presentata da Alessia Serena e prenderà il via con l’esibizione di Max Garrone & Tony Cannizzaro. Sarà un’occasione unica per ballare al ritmo delle hit del momento e condividere l’entusiasmo della notte di Capodanno.

L’evento, sostenuto e promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica, gode del patrocinio della Regione Sicilia e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Un ringraziamento speciale va all’on. Ignazio Abbate per aver sostenuto il progetto ottenendo il coinvolgimento del livello regionale, contribuendo così a rendere possibile questa straordinaria festa di fine anno.

“Welcome 2024” è più di un semplice evento. E’ un’occasione per unire la comunità, celebrare insieme le gioie di quest’anno e accogliere con speranza e positività il futuro.

“Siamo emozionati ed entusiasti per questo evento che segna il culmine di un anno di duro lavoro e dedizione per la Fondazione Teatro Garibaldi – spiegano il sovrintendente Tonino Cannata e il sindaco Maria Monisteri – L’obiettivo di questa serata è creare un’esperienza indimenticabile per la comunità di Modica e per tutti coloro che si uniranno a noi per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno, creando un momento di connessione. Vanno sicuramente ringraziati tutti coloro che renderanno possibile questo importante appuntamento, a partire dagli sponsor della Fondazione, a coloro che saranno impegnati in piazza e all’on. Abbate per aver sostenuto il progetto in Regione. Vogliamo offrire a tutti i partecipanti una notte magica e celebrare insieme le speranze e i sogni per il futuro. La Fondazione Teatro Garibaldi è orgogliosa di essere parte di questa straordinaria iniziativa che porterà luce e positività nell’anno nuovo”.

Ma non ci sarà solo musica. La lunga serata di festa prevede anche uno spettacolo pirotecnico ed ancora, a cura dell’Amministrazione, panettoni e spumante per brindare al nuovo anno, cornetti caldi e tanti artisti di strada che allieteranno le famiglie lungo corso Umberto. Insomma da Modica parte un invito caloroso a tutti, ad unirsi in musica e ballo in piazza Matteotti per “Welcome 2024”, per quella che sarà una notte di festa, divertimento e condivisione.