Rivoluzione a Vittoria: Aiello spazza via assessore Campailla mentre arriva Cuffaro per salutare i nuovi ingressi nella DC

Il clima politico a Vittoria si fa sempre più teso. Dopo una riunione di maggioranza – alla presenza del Pd e del deputato regionale Nello Dipasquale – il sindaco Francesco Aiello ha deciso di escludere dall’esecutivo l’assessore Cesare Campailla, nonostante il sostegno incondizionato ricevuto da Totò Cuffaro, che aveva precedentemente affidato un attestato di fiducia in seguito all’adesione di sei consiglieri comunali alla Democrazia Cristiana.

Con un post deciso, Aiello ha dichiarato:

“Vittoria e il suo sindaco non accettano inciuci – ringrazio per la stima ma la giunta la faccio io. Campailla è fuori.”

I sei consiglieri – Concetta Fiore, Rosetta Noto, Marco Greco, Cesare Campailla, Giovanna Iabichella e Giacomo Romano – hanno infatti aderito al gruppo della DC, modificando la maggioranza consiliare, pur dichiarando di voler continuare a sostenere l’azione amministrativa di Aiello.

Nonostante la perdita della maggioranza, “di cui ho preso atto”, il sindaco ha assicurato il proprio impegno e quello della giunta nel proseguire il programma elettorale, sottolineando l’importanza del dialogo istituzionale e del sostegno dei cittadini per garantire la stabilità della città.

“Prendo atto che questa decisione modifica profondamente gli equilibri in Consiglio Comunale, ma il mio impegno per il bene di Vittoria rimane saldo,” ha dichiarato Aiello, richiamandosi al patto elettorale che lo ha portato alla vittoria nel 2021.

Parallelamente a questo ribaltone, il panorama politico di Vittoria continua a cambiare: sabato si terrà una conferenza stampa alla presenza del segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro. L’evento, che vedrà anche la partecipazione dei consiglieri che hanno scelto di abbracciare la Democrazia Cristiana, mira a spiegare le motivazioni di questa scelta e a rafforzare l’immagine di una DC libera, aperta, plurale e solidale.

Stefano Cirillo, segretario regionale della DC, ha commentato:

“Anche a Vittoria si consolida la crescente voglia di una Democrazia Cristiana libera & forte che inciderà politicamente alle prossime elezioni provinciali. Insieme a Totò Cuffaro saremo lieti di partecipare all’incontro di sabato, certi della presenza di tanti amici che hanno deciso di aderire al nostro progetto“. Intanto, a meno di ripensamenti, la DC ha ricevuto una porta in faccia da Aiello.

