Ritrovo natalizio dei carabinieri in pensione di Comiso: il ricordo di un eroe ucciso dalla ‘ndrangheta

Ritrovo natalizio per i carabinieri in pensione di Comiso. Nella chiesa di Maria SS. di Monserrato è stata celebrata la messa, presieduta da don Giuseppe Berenato. Hanno partecipato tutti i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i loro familiari e gli amici.

Nel corso della celebrazione sono stati ricordati l’appuntato Vincenzo Garofalo, medaglia d’oro al valor militare: originario di Scicli, venne ucciso il 18 gennaio 1994, a 33 anni, in un attentato della ‘ndrangheta sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Scilla. A lui è stata dedicata la sezione dei carabinieri in pensione di Comiso. Ricordata anche Irene Dicara, figlia del sottotenente Biagio Dicara, deceduta in giovane età, Federica Guccione, studentessa universitaria, figlia del luogotenente Orazio Guccione e Claudia Cassibba, studentessa universitaria di Medicina e Chirurgia, figlia dell’appuntato scelto Alessandro Cassibba, morta in un incidente stradale nei pressi di Enna nell’agosto 2021.

Sono state ricordate anche le attività svolte nel corso dell’anno: sono stati premiati i soci che hanno compiuto 10, 20, 30, 40 e 50 anni di iscrizione all’Associazione. A loro sono stati consegnati attestati e medaglie. L’Associazione Nazionale Carabinieri ha partecipato alla Colletta Alimentare, raccogliendo circa 700 chili di generi alimentari.

Ci sono stati anche dei riconoscimenti per alcuni soci: L’appuntato scento Angelo Nicoletti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Santa Croce Camerina, il brigadiere capo Salvatore Tuttolomondo è stato insignito della “Stella di bronzo al merito sportivo rilasciata dal Coni, il presidente della sezione di Comiso, maresciallo Giovanni Caggia, ha ricevuto un attestato di benemerenza dal presidente dell’Avis di Comiso, Luca Scollo, per aver effettuato più di 50 donazioni.

Il presidente Caggia, a conclusione della celebrazione, ha ringraziato il sacerdote don Giuseppe Berenato, il maestro brigadiere Claudio Palacino e i tenori Alessandro Cassibba (appuntato scelto) e Salvino Vicino, che hanno accompagnato con i canti la celebrazione. Ha ringraziato anche per la loro vicinanza il comandante provinciale colonnello Carmine Rosciano, il comandante della Compagnia di Vittoria, capitano Raffaele Salustro, il luogotenente Silvestro Di Giorgio, comandante della stazione di Comiso e tutti i soci dell’associazione.

© Riproduzione riservata