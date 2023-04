Ritornano gli alberi in corso Italia a Ragusa

Sono stati ripristinati gli alberi lungo il Corso Italia. Da mercoledì 12 aprile inizieranno i lavori di restauro del Giardini Ibleo. L’intervento prevede anche la piantumazione del Bosso Buxus Microphylla che da oltre due anni è stato coltivato e curato appositamente in vivaio per agevolarne la crescita e l’ambientamento. I lavori complessivi prevedono anche il ripristino arboreo del viale. Ci saranno dei disagi per i cittadini per i quali l’amministrazione comunale si scusa.

PREVISTI ALTRI INTERVENTI



Le attività dell’ufficio del Verde Pubblico riguardano anche il Parco del Castello di Donnafugata in cui è in corso un ampio intervento di restauro. Dal 3 aprile, inoltre, sono stati assunti 3 giardinieri, impegnati per il parco e per il giardino ibleo, che si aggiungono ai volontari di ‘Fare Ambiente’ che in questi anni hanno curato la custodia e vigilanza delle ville comunali.