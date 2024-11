Ritorna lo “straccia-bollo”: proroghe senza interessi fino a metà 2025

Il disegno di legge sulla stabilità recentemente approvato in Commissione Bilancio introduce una misura particolarmente significativa per i cittadini siciliani: il ritorno dello “straccia-bollo auto”, un’iniziativa volta a sanare i debiti relativi alla tassa automobilistica regionale scaduta. Ecco i dettagli:

Sanatoria senza interessi e sanzioni

I siciliani avranno la possibilità di regolarizzare la tassa automobilistica scaduta tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 senza dover pagare interessi o sanzioni. La condizione è che il pagamento avvenga entro il 30 aprile 2025.

Proroga per importi rilevanti

E’ stata introdotta una proroga al 30 giugno 2025 per i contribuenti con un debito superiore a 5.000 euro. Questa misura è stata pensata in particolare per le aziende con un parco mezzi ampio, spesso alle prese con difficoltà finanziarie derivanti da periodi di crisi economica.

Premi per i contribuenti virtuosi

Per incoraggiare il rispetto delle scadenze, la Regione Siciliana sta lavorando a un incentivo per chi paga regolarmente. È in fase di studio un protocollo d’intesa tra la banca tesoriera della Regione, l’ACI e l’amministrazione regionale per il 2025. Questo accordo permetterà di offrire uno sconto del 10% sul bollo auto a chi sceglierà la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento.

