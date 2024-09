Ritorna a Vittoria il “Jazz Festival Music & Wine”. Dal 20 al 22 settembre nel centro storico

VITTORIA – Presentata stamani in conferenza stampa, nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” a Vittoria, la 13esima edizione del *Vittoria JAZZ Music & WINE* in programma i prossimi *20, 21 e 22* *settembre* nel centro storico della città.

Promossa ed organizzata dall’*Enoteca Regionale* *della Sicilia sede del Sud Est* e dal *Comune di Vittoria* con il sostegno dell’*Assessorato* *dell’Agricoltura della Regione Siciliana*, la tre giorni di musica e degustazione punta a promuovere la cultura del vino. Un momento di alto valore culturale per la città che offre il nome all’unica DOCG della Sicilia, il Cerasuolo di Vittoria.

Prezioso il connubio tra i concerti del Festival Jazz, con la direzione artistica curata dal Maestro Francesco Cafiso, e la promozione dell’eccellenza vitivinicola siciliana offerta dalle cantine dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est.

«Il Jazz Festival è stato fin dal primo momento nel progetto originario dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del sud est – ha dichiarato il suo presidente, *Silvio Balloni* – perché l’Enoteca Regionale esiste per valorizzare la filiera vitivinicola di eccellenza della Sicilia e per farlo punta alla promozione del territorio iniziando dalla cultura che esprime con l’arte e la musica. questa terra.

Il *Vittoria JAZZ Music & WINE* si pone come orizzonte la valorizzazione della filiera vitivinicola d’eccellenza e tramite questa della Sicilia, della sua cultura così complessa che si esprime perfettamente con il Jazz.

Per questo – ha aggiunto il presidente dell’Enoteca Regionale – l’idea di realizzare il *Vittoria JAZZ Music & WINE* è stato da subito nel progetto originario di questa Enoteca Regionale, istituita dalla Regione Siciliana grazie all’aiuto determinante dell’on. Stefania Campo, del Comune di Vittoria delle cantine e degli altri soggetti che operano nella valorizzazione del territorio. Ed è questa grande collaborazione che ci sta dando la forza di mettere in campo una tre giorni molto impegnativa ma sicuramente coinvolgente con un ricco programma di degustazioni che si unisce alla 13esima edizione del Jazz Festival».

La cornice del centro storico di Vittoria, con Piazza del Popolo e Piazza Ricca per i concerti ed il Chiostro delle Grazie per le degustazioni dei vini, consentiranno di vivere un’esperienza in cui si uniscono cultura, emozioni e convivialità.

«Fa un certo effetto ritrovarsi nella propria città per presentare il programma di un evento ormai consolidato quale il Jazz Festival – ha commentato il direttore artistico, *Francesco Cafiso*-. Sono felice nel poter dire che quest’anno ci sono state le condizioni di riportare il jazz a Vittoria anche se con una formula diversa. Prossimo anno lavoreremo in anticipo per coinvolgere altri artisti. Si inizia venerdì 20 con un bellissimo concerto che richiama i suoni ed il ritmo di New Orleans, in cui sono stato per assorbirne tutta la forza della sua musica, ma poco prima guiderò una Marching Band che muoverà da Palazzo di Città per arrivare sino in Piazza del Popolo. Sabato vi sarà il trombettista Fabrizio Bosso con special guest Nico Gori e, infine, domenica il concerto “Irene of Boston”, storia di un veliero che si era arenato sulla costa di Pozzallo che ritorna in vita grazie alla magia dell’arte per raccontarsi attraverso le note».

*Appuntamenti collaterali*

Accanto alla musica e alle degustazioni dei vini altri momenti culturali da non perdere come le passeggiate culturali lungo le vie del centro storico “Scopri Vittoria”, il convegno curato dalla condotta Slow Food di Vittoria dal titolo “Recuperare il passato per migliorare lo stile di vita del presente” che si terrà venerdì 20, alle ore 18.30 presso la Sala delle Capriate, con relatori il Prof. Paolo Guarnaccia dell’Università di Catania, l’agronomo Massimo Garrone, la nutrizionista Adriana Cilio e la dott.ssa Silvia Martinico del Co.Ri.Bi.A.

In programma, sabato 21 settembre, alle ore 19.00 la presentazione del libro “Basta un calice” di Alvice Cartelli condotta dal sommelier Giovanni Carbone. A seguire, alle ore 20.00 sempre al Chiostro delle Grazie la masterclass dei vini Cerasuolo di Vittoria Docg guidata dal sommelier Luigi Salvo, entrambi i momenti a cura dell’ATS Strada del Vino Cerasuolo. Infine, domenica 22 settembre, alle ore 19.00, talk “Terroir Lab – esperienze a confronto” con protagoniste le donne legate al mondo del vino. Una chiacchierata con la giornalista Gianna Bozzali attorno a temi quali il ritorno ai saperi antichi, l’agricoltura sostenibile ed esperienze d’impresa.

«Sono orgoglioso del fatto che siamo riusciti tutti insieme a far ritornare a Vittoria il Jazz Festival, grazie all’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud est e grazie a Francesco Cafiso – ha dichiarato il sindaco di Vittoria, *Francesco Aiello* -. Siamo in una fase in cui la città è pronta a guardare ai prossimi anni forte di un tessuto produttivo importante, alla ricerca di un destino ancora più qualificato in cui ci sia energia, forza, cultura. Aggiungo anche che la musica e l’arte hanno il potere di unificare i cuori, le menti e a Francesco Cafiso, con la sua presenza, va dato il merito di tutto ciò».

Si inizia, quindi, venerdì 20 settembre con il *taglio del nastro alle ore 19.00 al Chiostro delle Grazie* all’interno del quale le cantine socie dell’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est proporranno i loro vini. A seguire il primo concerto in programma alle 21.30 in Piazza del Popolo con Francesco Cafiso 9et: *WE PLAY FOR TIPS*. Un’estensione del disco “20 Cents Per Note” di Francesco Cafiso registrato in quartetto nel 2015 e il cui titolo fa riferimento alla scritta che i musicisti di strada di New Orleans portavano sui loro cappelli per chiedere la mancia: un ricordo indelebile di una esperienza musicale personale nella patria del jazz.

Tutti i concerti in programma sono gratuiti. Ticket per la degustazione dei vini € 15,00 (più cauzione). Maggiori informazioni sui canali social Facebook ed Instagram dell’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est.

Info aggiuntive su Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est

L’Enoteca Regionale della Sicilia – sede del Sud Est è stata istituita per valorizzare e promuovere i vini di qualità della Regione. Sita nel suggestivo Palazzo Carfì a Vittoria, in via Dei Mille n. 131, questa Enoteca Regionale nasce grazie alla Legge Regionale n. 13 del 25.05.2022 art. 12 comma 39 con lo scopo principale di promuovere i prodotti vitivinicoli e le cantine siciliane, offrendo spazi per degustazioni, master class, seminari, contribuendo così alla valorizzazione della cultura del vino siciliano. Attraverso eventi come il Vittoria JAZZ Festival Music & WINE, l’Enoteca Regionale della Sicilia Sede del Sud Est racconta i vini siciliani IGT, DOC e DOCG, creando occasioni culturali di valorizzazione del territorio, delle produzioni agroalimentari d’eccellenza e dei vini siciliani.



© Riproduzione riservata