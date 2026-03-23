Ritiro spirituale a Modica: Mons. Rumeo guida la comunità di San Giorgio verso la Settimana Santa

Un momento di grazia e riflessione ha illuminato la comunità parrocchiale di San Giorgio a Modica, dove il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, ha incontrato l’Associazione dei Portatori di San Giorgio e i fedeli in vista delle celebrazioni della Settimana Santa. L’incontro ha rappresentato una vera e propria boccata d’ossigeno spirituale, offrendo ai presenti l’occasione di approfondire il senso autentico della Pasqua in un contesto contemporaneo spesso caratterizzato da superficialità religiosa.

Durante il ritiro, Mons. Rumeo ha sottolineato l’importanza di superare una religiosità puramente esteriore, invitando la comunità a una fede attiva e partecipata. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, chiamati a compiere scelte coraggiose e orientate al bene comune. Il Vescovo ha posto l’accento sul ruolo educativo dell’Associazione dei Portatori di San Giorgio, vera congiunzione tra le generazioni e la Chiesa come comunità di fede e appartenenza.

La celebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Rumeo, è stata animata dai cori dei ragazzi e delle ragazze della catechesi guidati dai maestri Sergio Civello e Leonarda Barravecchia, mentre il concerto quaresimale del duo siciliano “BELLAMORÉA”, composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, ha accompagnato la comunità in un itinerario musicale capace di unire tradizione e spiritualità.

L’iniziativa ha rafforzato il senso di comunità e preparato i fedeli a vivere gli ultimi giorni di Quaresima con maggiore consapevolezza, rinnovando l’impegno a una fede autentica e condivisa.

© Riproduzione riservata