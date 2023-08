Ristori al Comune di Pozzallo per essere sede di hotspot per migranti. Erogati 300 mila euro dal Ministero dell’Interno

Assegnati ed erogati di già nella prima decade di questo mese all’indirizzo di palazzo La Pira. Il Comune di Pozzallo ha nel cassetto la somma di 300 mila euro che gli è pervenuta dal Ministero dell’Interno quale contributo all’impegno che l’ente ha nell’ospitare i migranti che arrivano nelle coste italiane. Quest’anno, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti che si sono registrati nel 2022, lo Stato ha concesso al comune pozzallese la somma di 300 mila euro quale contributo straordinario. Somma che l’ente detiene nelle casse perchè già inviata da Roma.

La giunta Ammatuna ha ripartito la somma individuando le aree di intervento.

Quattro le finalità che l’Amministrazione del sindaco Roberto Ammatuna si è data di perseguire nell’investimento di questa somma. Così 100 mila euro sono stati destinati alla sistemazione di strade, marciapiedi ed arredo urbano, 80 mila euro per il rinnovo e la sistemazione della segnaletica stradale, 40 mila euro per interventi a sostegno dell’integrazione, dell’inclusività e del diritto allo studio per le fasce più deboli ed 80 mila euro per iniziative di promozione sociale, culturale e turistica del territorio.

Si và avanti per rendere concrete le decisioni della giunta.

“Abbiamo già formulato l’atto di indirizzo al responsabile del servizio finanziario del nostro Comune affinchè provveda a predisporre le variazioni al bilancio con l’istituzione degli appositi capitoli sia nella parte entrate che nella parte uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 – spiega il sindaco Ammatuna – le somme, che arrivano dal Ministero dell’Interno, sono forme economiche di ristoro per il ruolo in cui il nostro ente, attraverso la struttura dell’hotspot ubicata all’interno dell’area portuale della nostra città, è continuamente impegnato a garantire assistenza ed accoglienza ai migranti che giungono in questa parte del territorio siciliano in ingresso dal Mediterraneo. Il bilancio di previsione dello Stato, con la legge del 29 dicembre 2022, per l’anno finanziario 2023 ha destinato specifici stanziamenti in favore di quei comuni interessati dagli sbarchi di migranti. E noi siamo uno di questi”.