Rissa tra immigrati, bottiglie usate come armi. In piazza Maiorana a Comiso. Un ferito in ospedale

Rissa nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Maiorana a Comiso. Alcuni immigrati sarebbero venuti alle mani.

Quando è intervenuta la Polizia, allertata dai residenti e da alcuni passanti, sul posto non c’era più nessuno. A terra restavano alcune chiazze di sangue, segno che qualcuno si era fatto male e bottiglie rotte, che probabilmente sono state utilizzate come armi per fronteggiarsi. Uno dei feriti è stato medicato in ospedale a Vittoria. Dal Pronto Soccorso è partita la segnalazione alle forze dell’ordine. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto, anche raccogliendo le dichiarazioni del ferito. La visione delle telecamere della zona dovrebbe permettere di individuare i responsabili.

Piazza Maiorana è uno dei luoghi sensibili, spesso prescelta come ritrovo di gruppi di immigrati, così come avviene per altre zone cittadine (San Leonardo, corso Vittorio Emanuele, quartiere Grazia, quartiere Immacolata). foto di repertorio

