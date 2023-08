Rissa fra tunisini in piazza Manin a Vittoria: un arresto e due denunce

Rissa in pieno giorno in piazza Manin a Vittoria: una persona è stata arrestata. L’episodio si è verificato tra tre persone di nazionalità tunisina in quella che viene chiamata anche piazza Senia. I tre hanno iniziato a tirarsi pugni, calci e pietre.

UN GIOVANE DI 22 ANNI E’ STATO ARRESTATO

La polizia, intervenuta per sedare la rissa, è stata attaccata da uno dei tre tunisini che ha tentato di colpire uno degli agenti con un tirapugni, oltre che con i calci. Identificato B.B., 22 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari. E’ stato anche denunciato a piede libero, come gli altri due, per il reato di rissa e porto di strumenti atti ad offendere.