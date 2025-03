Rischio idrogeologico a Scicli e nel suo territorio. Se ne parla a Palazzo Spadaro

L’appuntamento rientra nel programma de “I venerdì del Museo” proposto dal Museo del Costume e dall’associazione L’Isola. Di Rischio idrogeologico a Scicli e nel suo territorio e di vulnerabilità come fattore di rischio se ne parlerà venerdì, con inizio alle 18, a palazzo Spadaro sito in via Francesco Mormina Penna. Relatori Ignazio Fiorilla, socio onorario Assodima, e Marinella Zizi, presidente nazionale Assodima. L’Assodima è l’associazione nazionale Distaster manager che forma su come affrontare gli eventi. In Italia il rischio di disastri naturali è alto pertanto la formazione rappresenta il modo per affrontare con preparazione e competenza gli eventi.



