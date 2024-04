Ripristinati strada e banchina del lungomare di Santa Maria del Focallo danneggiati da una mareggiata invernale

Una brusca mareggiata nello scorso mese di febbraio aveva danneggiato irrimediabilmente un tratto del lungomare di Santa Maria del Focallo inghiottendo il piede di strada ceduto al punto che si è adagiato sulla spiaggia rendendo la zona pericolosa ed impraticabile. I tratti interessati sono stati quelli ricadenti nel tratto della strada appena subito dopo Capo Sud e una parte di viale Kennedy. Alcune centinaia di metri in entrambi i casi che hanno rappresentato un serio pericolo per la viabilità anche e soprattutto pedonale. Il libero Consorzio comunale si è fatto carico dell’intervento di ripristino della sede stradale e della rifunzionalizzazione della circolazione in quello che è uno dei tratti più trafficati della costa su orientale della Sicilia, soprattutto nei mesi estivi, per raggiungere il versante di Punta Ciriga e la zona di Vendicari e di Marzamemi zone di particolare bellezza naturalistica.

Il Libero Consorzio Comunale, su disposizione del Commissario straordinario Patrizia Valenti e del dirigente dell’ufficio tecnico dell’ente, Carlo Sinatra, è intervenuto con una procedura di somma urgenza riuscendo a mettere in sicurezza i due tratti del litorale ispicese.

I lavori, eseguiti con la procedura della somma urgenza, sono stati ultimati con il rifacimento della strada, delle banchine e dello scarico delle acque. Il tratto sarà dotato anche di parapetti. In corso, intanto, sul litorale di Santa Maria del Focallo anche la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti per dare posto ad un nuovo impianto di illuminazione pubblica adeguato alla zona marina e soprattutto destinato a produrre un concreto efficientemento energetico sulla stessa falsariga di quello che è stato realizzato in alcuni quartieri della città di Ispica.

