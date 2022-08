Riprendono gli allenamenti del Vittoria Asd Calcio

Riprenderanno nel tardo pomeriggio di oggi gli allenamenti della squadra in vista dell’inizio delle gare ufficiali. La società intanto ha stilato un programma di allenamenti ed amichevoli per la settimana in corso. Dopo la paura di Ferragosto, da oggi riprende la seconda fase, ancor più impegnativa durante la quale, il DG, Simone Bellio, ha richiamato la massima attenzione da parte di tutti per giungere alle gare ufficiali con la massima concentrazione.



Pertanto di seguito ilò programma settimanale:

•Giorno 16/8 allenamento stadio G. Cosimo

•Giorno 17/8 allenamento Makanus

•Giorno 18/8 amichevole a Pozzallo con la Virtus Ispica, ore 18 in campo

•Giorno 19/8 allenamento Makanus

•Giorno 20/8 riposo

•Giorno 21/8 Modica stadio V. Barone, amichevole ore 17.00

Per quanto riguarda le partite ufficiali, il Vittoria esordirà in Coppa Italia domenica 28 agosto nella gara d’andata di Coppa Italia contro il Frigintini.