Rinviati i lavori sul ponte Guerrieri e il viadotto Irminio: prima il confronto tra Anas e Comune di Modica

I lavori sui viadotti Guerrieri e Irminio, in programma da questa mattina e fino al 30 aprile, sono stati rinviati. L’avvio dei cantieri è stato infatti posticipato in attesa di un confronto tra Anas e l’Amministrazione comunale di Modica, ritenuto necessario per valutare nel dettaglio modalità e tempistiche degli interventi.

Questa mattina, intanto, diversi cittadini hanno espresso perplessità e preoccupazioni, soprattutto in relazione ai pesanti disagi che i lavori potrebbero causare alla circolazione. I viadotti interessati rappresentano infatti snodi fondamentali per il traffico tra Modica e Ragusa, percorsi quotidianamente da pendolari, studenti e mezzi commerciali.

Le richieste rivolte all’Amministrazione comunale puntano soprattutto a ottenere rassicurazioni chiare su come verrà gestita la viabilità durante i lavori. In risposta, il sindaco ha assicurato che gli interventi sui due viadotti non saranno eseguiti contemporaneamente, proprio per evitare il blocco totale dei collegamenti e ridurre al minimo l’impatto sul traffico.

Al momento non è stata comunicata una nuova data di avvio dei cantieri. I disagi per gli automobilisti, dunque, sono rimandati, nella speranza che dal confronto con Anas possano emergere soluzioni organizzative alternative, capaci di limitare code e rallentamenti lungo una delle direttrici più importanti del territorio.

Si attendono ora comunicazioni ufficiali che chiariscano il cronoprogramma degli interventi e le misure che verranno adottate per garantire la mobilità tra Modica e Ragusa durante l’esecuzione dei lavori.

