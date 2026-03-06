Rincari ingiustificati in vista? Prezzi energia e carburanti sotto la lente, rischio speculazioni

Dopo le recenti tensioni internazionali e le oscillazioni dei mercati energetici, il Codacons lancia un allarme sul possibile aumento ingiustificato dei prezzi in Italia. L’associazione invita il Governo a rafforzare i controlli lungo la filiera dei prezzi, in particolare per energia, carburanti e beni di largo consumo, al fine di proteggere il potere d’acquisto delle famiglie.

A intervenire è Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del Codacons, che sottolinea l’importanza di monitorare l’andamento dei prezzi: “Rivolgiamo un appello al Governo affinché venga garantita la massima vigilanza sui possibili effetti delle tensioni internazionali sui mercati interni. In momenti di forte instabilità economica è fondamentale evitare che le difficoltà dei mercati si traducano in aumenti dei prezzi non pienamente giustificati, con ricadute dirette sulle famiglie”.

L’associazione propone inoltre l’introduzione del concetto di “prezzo anomalo”, individuando soglie oltre le quali scattino automaticamente verifiche e controlli più severi. In questo modo, eventuali fenomeni speculativi potrebbero essere prevenuti prima che impattino sul mercato e sui cittadini.

Il Codacons si dichiara pronto, qualora emergessero anomalie nei listini, a presentare esposti e denunce alle Procure della Repubblica per verificare eventuali manovre speculative. L’obiettivo è garantire trasparenza e tutela per le famiglie, in un contesto in cui le fluttuazioni dei mercati globali possono facilmente tradursi in rincari ingiustificati sui beni di prima necessità.

Tanasi conclude: “È un momento delicato per l’economia e i consumatori. La prevenzione e il controllo dei prezzi non sono più opzionali, ma un dovere per tutelare chi ogni giorno fa i conti con spese essenziali”.

