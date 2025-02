Rimpasto in giunta: i riconfermati Antoci e Cannizzaro fieri di proseguire il lavoro con la Monisteri

La nuova giunta guidata dal sindaco Maria Monisteri prende forma, e lo fa puntando sulla continuità amministrativa. Due degli assessori uscenti, Antoci e Cannizzaro, sono stati riconfermati nei loro incarichi, segno di una fiducia che il primo cittadino ha voluto ribadire nei confronti del lavoro svolto nei primi ventidue mesi di mandato. Entrambi hanno accolto la riconferma con entusiasmo, vedendola come un’opportunità per consolidare i risultati già raggiunti e proseguire con determinazione il percorso avviato.

Antoci: “Continuità e abnegazione per Modica”

Per Antoci, la conferma nella squadra assessoriale rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi. “Ringrazio il sindaco Maria Monisteri per avermi confermato la fiducia, certificando così la bontà di quanto realizzato finora. Questa scelta va nella direzione della continuità e della richiesta di abnegazione nei confronti della città”, ha dichiarato.L’assessore ha sottolineato come lealtà e spirito di squadra siano stati e continuino ad essere i suoi principi guida nell’azione politica e amministrativa. Una visione che si traduce nell’impegno a portare avanti i progetti avviati, con la determinazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. “Quando il sindaco mi ha proposto la riconferma, non ho avuto alcuna esitazione ad accettare: lo faccio con convinzione, con la voglia di proseguire il lavoro e con la consapevolezza che amministrare Modica è una sfida tanto complessa quanto affascinante.”Antoci ha anche ribadito la separazione tra rapporti personali con l’On Abbate e le dinamiche politiche, evidenziando che il suo impegno resta esclusivamente rivolto al bene della città.

Cannizzaro: “Un percorso da proseguire con determinazione”

Anche Samuele Cannizzaro ha accolto la riconferma con soddisfazione, leggendo questa scelta come un segnale chiaro della fiducia riposta nel suo operato. “Questa decisione rappresenta la volontà di dare forza al lavoro che abbiamo fatto e guardare con ottimismo agli obiettivi futuri”, ha affermato. Cannizzaro è consapevole delle difficoltà ma senza esitazioni: “Le idee sono chiare, il progetto del sindaco Monisteri è solido e condiviso, ed è per questo che ho scelto di sposarlo in maniera convinta.” L’assessore ha voluto anche rivolgere un ringraziamento ai colleghi uscenti, riconoscendo il lavoro svolto in questi mesi e l’importanza della collaborazione di squadra.

© Riproduzione riservata