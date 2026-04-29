Rimpasto alla Regione. Ecco chi sono i nuovi assessori regionali. Nessun ibleo, resta fuori Abbate

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani completa il rimpasto di governo e vara la nuova squadra di giunta. Con la nomina di tre nuovi assessori vengono coperti gli incarichi rimasti vacanti negli ultimi mesi e si chiude una lunga fase di interim a Palazzo d’Orléans.

I nuovi ingressi sono Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso. Nessun rappresentante del territorio ibleo entra però nell’esecutivo regionale: resta fuori Ignazio Abbate, parlamentare regionale di Modica, il cui nome era circolato con insistenza nelle ultime settimane ma che alla fine non è stato scelto. Abbate, esponente della Dc, era dato tra i possibili candidati al rimpasto, ma l’ipotesi non si è concretizzata. Il posto è stato assegnato invece alla collega di partito di Abbate, ovvero Nuccia Albano.

Le nuove nomine

Secondo la nota diffusa dalla Presidenza della Regione:

Nuccia Albano , medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure siciliane, torna alla guida dell’assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro . Albano era già stata assessore nella prima fase del governo Schifani ed è indicata come espressione della Dc .

, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure siciliane, torna alla guida dell’assessorato alla . Albano era già stata assessore nella prima fase del governo Schifani ed è indicata come espressione della . Elisa Ingala , commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sequestrate, assume la delega alla Funzione pubblica e Autonomie locali . Non emergono al momento indicazioni ufficiali certe su una specifica appartenenza partitica.

, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sequestrate, assume la delega alla . Non emergono al momento indicazioni ufficiali certe su una specifica appartenenza partitica. Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente di Amia ed ex coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, diventa nuovo assessore alla Salute.

Le parole di Schifani

“Si ripristina la giunta al completo – ha dichiarato il presidente Schifani – condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani”.

Il governatore ha anche ringraziato Daniela Faraoni per il lavoro svolto nell’ultimo anno alla guida dell’assessorato alla Salute.

Giuramento all’Ars

I tre neo assessori presteranno giuramento all’Assemblea regionale siciliana nella prossima seduta utile.

Delusione nel Ragusano

Per il territorio ragusano il rimpasto lascia l’amaro in bocca. L’area iblea sperava in un posto in giunta, soprattutto dopo le indiscrezioni su Ignazio Abbate. Invece, ancora una volta, nessun assessore regionale arriva dalla provincia di Ragusa. Una scelta che inevitabilmente riaprirà il dibattito

© Riproduzione riservata