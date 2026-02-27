Riconoscimenti ed elogi: Ragusa celebra i suoi eroi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. FOTO

Si è tenuta oggi, 27 febbraio 2026, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, la Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un momento di celebrazione dell’impegno, del coraggio e della dedizione del personale che ogni giorno garantisce sicurezza e protezione alla comunità. La cerimonia sarà caratterizzata dalla consegna di prestigiosi riconoscimenti, tra cui elogi per interventi eccezionali, croci di anzianità e diplomi di lodevole servizio per chi ha dato lustro alla professione durante la carriera. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e religiose tra cui il vescovo di Ragusa, Mons. La Placa, il Prefetto Tania Giallongo e la presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari.

Tra gli interventi più rilevanti ricordati durante la cerimonia vi è l’elogio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Eros Mannino, al Capo Squadra Luigi Rossitto per l’azione svolta il 19 giugno 2025 lungo la strada provinciale n. 235 a Copiano, in provincia di Pavia. Qui, un rimorchio-cisterna contenente 40.000 litri di GPL era minacciato da un incendio che coinvolgeva gli pneumatici. Grazie alla prontezza e alla professionalità delle squadre intervenute, l’incendio è stato circoscritto e spento, scongiurando gravi rischi per l’incolumità e la sicurezza pubblica, con il travaso in sicurezza della miscela gassosa. L’operato ha ricevuto il plauso del Sindaco di Copiano e dell’intera comunità.

Un altro elogio significativo viene dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Ragusa per l’intervento di soccorso effettuato a Acate il 3 settembre 2025. La squadra del distaccamento di Vittoria, composta da Giuseppe Intanno, Luigi Rossitto, Vincenzo Macauda, Emanuele Mangione e il VFC in quiescenza Enrico Moncada, ha affrontato una fuga di gas causata dalle intenzioni offensive di un cittadino nei confronti della sorella. Grazie alla loro prontezza e al coraggio, la squadra ha ripristinato la sicurezza dell’area e consegnato l’individuo alle autorità sanitarie, ricevendo il plauso del Sindaco Giovanni Francesco Fidone per lo spirito di servizio dimostrato.

Il 7 febbraio 2026 la sede di Ragusa è stata protagonista anche di un intervento a Giarratana, dove la squadra ha recuperato una cassaforte contenente contante e documenti bancari, precedentemente oggetto di scasso presso la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia. L’operazione, condotta in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha garantito la sicurezza del sito e il ripristino del senso di legalità nella comunità, ricevendo formale ringraziamento dal Presidente e dall’Amministratore Delegato della banca. Tra gli elogiati figurano Salvatore Biazzo, Giuseppe Di Dio, Sergio Nobile, Sergio Iacono, Massimiliano Rinuccio, Enrico Campo e Giuseppe Buonuomo.

La Festa del CNVVF 2026 premia anche la fedeltà e la continuità del personale con la Croce di Anzianità, riconoscimento riservato a coloro che hanno completato quindici anni di servizio. Questi premi celebrano l’impegno costante e il legame indissolubile con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottolineando come la dedizione quotidiana contribuisca a consolidare l’immagine e la reputazione dell’istituzione.

Infine, sono stati consegnati i diplomi di lodevole servizio ai vigili del fuoco e al personale collocato in quiescenza, un attestato di riconoscimento per anni di operato esemplare e impegno costante, celebrando la professionalità e la passione che caratterizzano il Corpo Nazionale.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata