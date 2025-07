Riciclo, eccellenza siciliana: Ragusa e dintorni protagonisti dell’economia circolare

La Sicilia fa centro a Roma con un riconoscimento che premia impegno, innovazione e sostenibilità. A ricevere la menzione speciale durante l’EcoForum di Legambiente, l’iniziativa nazionale “Comuni Ricicloni” dedicata ai migliori esempi di economia circolare, è Ecomac Srl, azienda attiva nel settore della selezione e recupero dei rifiuti. L’impianto premiato, situato ad Augusta, serve anche Modica, Ragusa, Scicli, Vittoria e altri comuni del siracusano, diventando così un punto di riferimento per la gestione virtuosa dei rifiuti nel Sud-Est siciliano.

Il premio “Teniamoli d’Occhio”, assegnato da FBCA (The Food and Beverage Carton Alliance) e Comieco, è riservato agli impianti che si stanno distinguendo per la selezione dei cartoni per bevande e alimenti, materiali interamente riciclabili ma ancora spesso sottovalutati.

IL RICICLO PARTE DAL TERRITORIO

L’impianto, potenziato con fondi PNRR, oggi raggiunge percentuali di recupero superiori al 95% per gli imballaggi compositi per bevande (composti per il 75% da carta e per il 25% da plastica e alluminio). Una sfida tecnologica, ma anche culturale, che coinvolge attivamente il territorio.

IL MESSAGGIO: DIFFERENZIARE È UN GESTO POTENTE

Il successo dell’iniziativa passa anche da una raccolta differenziata corretta. I cartoni per bevande vanno conferiti insieme a carta e cartone, salvo diverse indicazioni comunali. Solo così possono diventare nuova materia prima e non finire in discarica.

RAGUSA C’È

Oggi l’impianto di Augusta serve circa 400.000 abitanti, tra le province di Siracusa, Catania e Ragusa. In prima linea ci sono Modica, Ragusa, Scicli, Vittoria, Noto, Augusta, Paternò, Giarre, e molti altri. Un risultato importante per un’area spesso esclusa dai racconti nazionali sulla sostenibilità.

