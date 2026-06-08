Riapre il ponte sul fiume Ippari: completati i lavori principali

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A Vittoria torna pienamente percorribile un collegamento strategico per la viabilità del territorio. Sono stati infatti ultimati i principali lavori di messa in sicurezza e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ippari lungo la SP 18 Vittoria–Piombo, che riapre ufficialmente al traffico veicolare oggi alle ore 13.

Un intervento atteso da tempo da cittadini, imprese e operatori economici, che segna un passaggio decisivo verso la normalizzazione della circolazione in una delle arterie provinciali più importanti per gli spostamenti e le attività produttive dell’area.

Completati i lavori strutturali, si procede con le finiture

Le lavorazioni principali sul ponte sono state concluse, mentre nelle prossime settimane saranno portati a termine gli ultimi interventi di rifinitura, inclusa la segnaletica orizzontale necessaria per la piena messa in esercizio dell’infrastruttura.

Contestualmente alla riapertura, verranno avviate anche le operazioni di smantellamento della bretella provvisoria realizzata durante la fase di cantiere, con l’obiettivo di riportare progressivamente la viabilità alla sua configurazione definitiva.

Un’infrastruttura strategica per il territorio

Il ponte sul fiume Ippari rappresenta un collegamento fondamentale per l’intero comprensorio, garantendo flussi di traffico essenziali per la mobilità quotidiana e per il sistema produttivo locale.

La riapertura odierna consente di ridurre disagi e tempi di percorrenza, ripristinando una connessione diretta lungo la SP 18, particolarmente rilevante per il trasporto di merci e per gli spostamenti tra le aree interne e la fascia costiera.

Schembari: “Risultato atteso da tempo dal territorio”

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, che ha sottolineato il valore dell’intervento per la comunità:

“Con il completamento dei lavori principali sul ponte dell’Ippari raggiungiamo un risultato atteso da tempo dal territorio e compiamo un passo decisivo verso la definitiva normalizzazione della viabilità sulla SP 18. La scelta di riaprire il ponte nasce dalla volontà di restituire questa infrastruttura alla comunità”.

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