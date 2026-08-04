Rendiconto 2025: tutto da rifare. A Vittoria il commissario Francesco Riela tira le orecchie all’amministrazione

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Rendiconto 2025 a Vittoria: tutto da rifare. Il commissario Francesco Riela ha chiesto all’amministrazione comunale il ricalcolo del fondo contenzioso.

Riela, nominato commissario ad acta del comune di Vittoria, dopo la mancata approvazione del rendiconto 2025, che è stato bocciato dal consiglio comunale, ha incontrato questa mattina i capigruppo consiliari e ha comunicato di avere chiesto alla giunta di Vittoria la revoca della delibera che dettava i criteri per la creazione del “fondo per il contenzioso”. Criteri che – alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti – il comune dovrà ridefinire. E infatti lunedì mattina la giunta ha approvato una delibera che revoca la precedente delibera numero 17 e adotta i criteri dettati dalla Corte dei Conti per dar vita a un “fondo contenzioso”, con gli accantonamenti richiesti dalla legge.

Il commissario Riela ha dunque accolto la richiesta dei gruppi di opposizione che in sede di consiglio avevano chiesto di avere l’elenco del contenzioso, che l’amministrazione e gli uffici non hanno mai prodotto in maniera completa. Di più: Riela ha suggerito che venissero adottati i criteri di accantonamento dettati dalla Corte dei Conti e la giunta lo ha fatto con la delibera di lunedì mattina.

A questo punto, il rendiconto, già approvato dalla giunta, ma bocciato dal consiglio comunale, dovrà essere ritirato e si dovrà fare il ricalcolo secondo i criteri dettati dalla norma.

Intanto, va avanti il lavoro della commissione d’indagine , formata da tutti i capigruppo consiliari e presieduta da Monia Cannata, per un’analisi della situazione e per una ridefinizione di tutti i debiti e i contenziosi del comune. Il lavoro della commissione è top secret e sarà reso noto quando sarà completata la relazione che dovrebbe fotografare la situazione reale dei debiti e dei contenziosi accumulati dal comune.

Nel rendiconto che l’amministrazione ha portato in aula il fondo per il contenzioso era stato calcolato in poco più di tre milioni di euro. Sulla base degli accertamenti operati in queste settimane dai consiglieri comunali i numeri sarebbero diversi. Gli uffici dovranno quindi operare un ricalcolo secondo i nuovi criteri indicati dal commissario Francesco Riela. I tempi per la redazione e la nuova approvazione del rendiconto quindi si allungano. Dopo il lavoro degli uffici finanziari e dell’ufficio avvocatura, il rendiconto dovrà essere visionato e approvato dai revisori dei conti, poi dalla giunta e infine potrà approdare in consiglio comunale

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