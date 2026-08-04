A Marina di Ragusa, l’evento”Turismo culturale: sapori e profumi della gastronomia Mediterranea araba”

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“Turismo culturale: Sapori e Profumi della Gastronomia Mediterranea/Araba”: si è svolto nei giorni scorsi a Marina di Ragusa l’evento dedicato allo scambio e all’incontro tra culture, tradizioni e sapori del Mediterraneo. L’incontro era promosso dall’associazione interculturale “Uniti Senza Frontiere”, con il patrocinio gratuito del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, associazioni, cittadini italiani e membri delle comunità straniere in un momento di confronto e condivisione, confermando il valore della cultura quale strumento di dialogo e integrazione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo.

La manifestazione è iniziata con una visita guidata al sito archeologico di Fontana Nuova, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere un luogo di grande valore storico e culturale, simbolo delle profonde connessioni che da secoli uniscono le civiltà mediterranee.

Ad arricchire la serata la proposta gastronomica della Tunisia con piatti e sapori tipici di una tradizione culinaria mediterranea ricca di storia, profumi e sapori. Fethia Bouhajeb, presidnete dell’associazione “Uniti senza Frontiere” ed esperta di tradizioni gastronomiche arabe e tunisine ha curato la preparazione e la presentazione dei piatti tipici, proponendo un percorso gastronomico raffinato e di qualità che ha conquistato i presenti.

Nel corso della serata si è esibito il gruppo di musica folkloristica tunisina Marsaallah. Sono seguiti gli spettacoli di danza orientale di Corinna Landucci, che hanno regalato momenti di grande emozione, trasformando l’evento in una vera festa della cultura mediterranea.

“La diplomazia culturale e gastronomica rappresenta uno straordinario strumento per favorire il dialogo interculturale, rafforzare i rapporti umani e costruire ponti di amicizia tra comunità e tradizioni differenti” ha detto Fethia Bouhajeb. Bouhajeb ha ringraziato le autorità presenti e il pubblico che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. “È stato emozionante – ha aggiunto – poter condividere non solo i sapori della tradizione tunisina, ma anche momenti di autentico scambio culturale, promuovendo ancora una volta i valori della fratellanza, dell’inclusione e dell’unione tra i popoli”.

Poi ha ringraziato gli addetti stampa Jilani Fitouri e Montasser Sassi, giunti appositamente dalla Tunisia per garantire la copertura mediatica dell’evento, il Console e il Vice Console della Repubblica Tunisina a Palermo e la compagnia aereo Tunisair che ha garantito un supporto organizzativo.

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