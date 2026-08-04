Un uomo nudo per le strade di Vittoria: intercettato dalla Polizia e condotto in commissariato

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Un uomo girava nudo per le strade di Vittoria. Sarebbe stato intercettato da una pattuglia della Polizia e condotto in commissariato.

Gli agenti starebbero accertando la sua posizione. L’uomo potrebbe essere denunciato a piede libero per atti osceni. Pare non sia la prima volta che l’uomo si denuda in mezzo alla strada. Un altro episodio si verificò quasi un mese fa e in quell’occasione la scena venne ripresa da alcuni automobilisti di passaggio. La notizia è stata riportata dal quotidiano on line ItalReport. La scena si sarebbe ripetuta qualche giorno dopo, questa volta però senza nessuna prova diretta. Dovrebbe trattarsi sempre della stessa persona, ma anche questo è da verificare.

Da verificare soprattutto perché l’uomo – pare possa trattarsi di un immigrato – si comporti in questo modo e se le sue condizioni non richiedano un intervento di altro tipo, anche di tipo sanitario.

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