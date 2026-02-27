Regole ferree per le due Cavalcate di San Giuseppe a Scicli: nessun cavallo da fuori Comune potrà partecipare

A disporle il sindaco Mario Marino firmando due ordinanze con le quali si dettano le regole per cavalieri, cavalli e palafrenieri. Regole volte a garantire l’incolumità di chi partecipa materialmente ai due cortei e di chi assiste agli eventi in programma il 7 marzo a Donnalucata ed il 14 marzo a Scicli. Vietata la circolazione di cavalli condotti, sia in sella che al laccio, per le vie della borgata ad eccezione che non siano iscritti alla manifestazione ed alla processione, entrambe previste a Donnalucata. Le iscrizioni saranno curate dal parroco don Giuseppe Agosta e dai suoi collaboratori. Vietata l’iscrizione alla manifestazione dei cavalli il cui proprietario non sia residente nel Comune di Scicli; al momento dell’iscrizione debbono essere indicati il nominativo e le generalità del palafreniere responsabile della conduzione e della tenuta del cavallo. Per i cavalli regolarmente iscritti e quindi autorizzati a circolare durante la manifestazione è fatto obbligo della presenza di un palafreniere esperto, incaricato di garantire il pieno controllo dell’animale e di assicurare che tra il cavallo e le persone presenti lungo il percorso sia mantenuta una distanza minima di 1,5 metri, prevenendo movimenti bruschi o comportamenti potenzialmente pericolosi.

Per la tradizionale Cavalcata di San Giuseppe in programma dal 13 al 15 marzo 2026 in città imposte le stesse regole applicate per l’evento di Donnalucata. Vietata la partecipazione di cavalli in tutta l’area urbana di Scicli, fatta eccezione per gli esemplari regolarmente iscritti dall’Associazione organizzatrice “Quattro Petali”. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art.650 del Codice penale.

