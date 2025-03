Regole ferree per la Cavalcata di San Giuseppe a Scicli

Concluse le riunioni operative con Prefettura e Questura si comincia ad intravedere l’assetto della Cavalcata di San Giuseppe a Scicli e dei festeggiamenti domenicali previsti per il fine settimana. Sono complessivamente cinquanta i cavalli che parteciperanno sabato sera alla Cavalcata con presentazione degli animali e relativi addobbi già a partire dalle 18 nella centralissima piazza Italia. Il numero è di gran lunga superiore, invece, per i cavalli partecipanti alla processione di domenica pomeriggio. Sono, infatti 182 gli animali iscritti alla sfilata conclusiva della festa. Rigore nei controlli degli animali partecipanti. Le forze dell’ordine saranno sul campo con sei postazioni per controllare la regolare iscrizione alla sfilata dei cavalli che “scendono” in paese e che gireranno per le vie della città. Ogni cavallo avrà un numero identificativo. Qualora non si dovesse avere il numero cartaceo ben messo in vista, cavalli e cavalieri saranno rimandati indietro, non potranno partecipare alla sfilata. Lo stesso procedimento vale per entrambi i momenti, sia sabato che domenica.

Diversi i premi in palio.

C’è da assegnare il Trofeo Città di Scicli. In questo caso, per formare la giuria, sono state chiamate dall’Amministrazione Marino sei donne che hanno scelto di vivere a Scicli dopo aver vissuto e lavorato in altre città d’Italia. La scelta è caduta su Marella Rivolta Zagato, Simona Trombetta, Mirja Cartia D’asero, Lalla Giordani, Angelica Fontana, Silvia Noè, Elena Ugolini e Stefania Calice. Sono donne accomunate dall’amore per questa terra dove hanno deciso di vivere parte del loro tempo. Previsti altri premi: il premio Patriarca, il premio Eleganza, il premio Armando Di Benedetto. Le giurie di questi premi non si conoscono, saranno ufficializzare la sera della Cavalcata, cioè sabato sera.

