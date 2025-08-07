Regione, manovra ter approvata: 500 milioni per sociale, emergenze e sviluppo

La manovra ter ottiene il via libera dall’Assemblea Regionale Siciliana e il presidente della Regione, Renato Schifani, esprime grande soddisfazione per l’approvazione di un provvedimento che definisce «importante e tempestivo», reso possibile da maggiori entrate per circa 500 milioni di euro.

«Con senso di responsabilità – afferma Schifani – abbiamo scelto di immettere immediatamente queste risorse nell’economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell’Isola. Abbiamo voluto porre particolare attenzione al sociale e allo sviluppo, due pilastri fondamentali per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini e sostenere la crescita del nostro territorio».

Il presidente non ha mancato di sottolineare la celerità del processo legislativo: «Un sentito ringraziamento va al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, che ha gestito i lavori d’Aula con efficienza. In soli due giorni siamo riusciti ad approvare una manovra di grande rilevanza, nonostante i tentativi di ostruzionismo da parte delle opposizioni».

Il provvedimento, approvato a ritmo serrato, punta a sostenere settori strategici e categorie fragili, in un contesto economico e sociale che continua a presentare criticità. Per Schifani, l’esito positivo è il segnale di una politica regionale determinata a rispondere ai bisogni reali dei siciliani.

