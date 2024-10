Regalbuto: l’esercito bonifica una bomba aerea della Seconda Guerra Mondiale da 250 libbre

Gli artificieri dell’Esercito Italiano, su richiesta della prefettura di Enna, sono intervenuti in contrada Freschia, presso il comune di Regalbuto, per la bonifica di una bomba d’aereo da 250 libbre risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il delicato intervento è stato gestito dal 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, che ha neutralizzato l’ordigno direttamente sul posto a causa del suo cattivo stato di conservazione. Successivamente, la bomba è stata trasportata in una cava ad Agira per l’eliminazione definitiva.

Operazione in sicurezza

La Prefettura di Enna, in collaborazione con l’Esercito, ha garantito la sicurezza dell’operazione, coordinando l’evacuazione dei civili in un raggio di 400 metri dall’area di intervento. I militari hanno utilizzato procedure remote e sistemi robotizzati per minimizzare i rischi durante l’operazione.

Questo intervento è parte di una serie di operazioni condotte dal 4° Reggimento Genio, che, nel corso del 2024, ha già bonificato 308 ordigni bellici in Sicilia. Il personale specializzato dell’Esercito, unico qualificato per queste operazioni, ha svolto 78 interventi dall’inizio dell’anno, evidenziando l’importanza continua della rimozione di residuati bellici per la sicurezza pubblica.

