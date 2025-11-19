Rapina a Comiso? Ma a processo emerge altro, ecco la sentenza

Erano accusati di rapina aggravata, due giovani originari del Gambia, 25 e 26 anni. Il fatto era accaduto a Comiso il 23 giugno del 2020. Secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbero tentato di strappare la borsetta di una donna di origine rumena; non riuscendoci, le avevano sottratto un telefonino, strattonandola con violenza e minacciando chi si era avvicinato per difenderla. Ieri la sentenza di primo grado che ha assolto con formula piena il 25enne difeso dall’avvocato Valerio Palumbo e condannato il 26enne difeso dall’avvocato Biagio Giudice, a 2 mesi di reclusione. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna per entrambi a 2 anni e 8 mesi di reclusione considerando, in subordine, anche una eventuale derubricazione in furto con strappo. Nel corso del dibattimento sarebbe emerso che la donna avrebbe trattenuto il portafoglio di uno degli uomini che, per questa ragione, avrebbe reagito. Il reato di rapina aggravata è stato in sentenza derubricato in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ridimensionando il fatto e portando ad una condanna a 2 mesi di reclusione per uno dei due imputati.

© Riproduzione riservata