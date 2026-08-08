Rapimento del 17enne a Vittoria: fissata udienza preliminare

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E’ stata fissata per il 15 settembre l’udienza preliminare davanti al gup di Catania, Stefano Montoneri per il sequestro di un 17enne a Vittoria. Quattro indagati sono in carcere: si tratta di Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (difeso dall’avvocato Rosario Cognata), Stefano La Rocca, 23 anni (difeso dall’avvocato Matteo Anzalone), Giuseppe Cannizzo, 40 anni (difeso dall’avvocata Alessandra Di Raimondo) e Gabriele Giunta 22 anni (difeso dagli avvocati Maurizio Catalano e Raffaele Catalano). Il quinto, B.C., 23enne, difeso dall’avvocato Nunzio Valerio Palumbo, è a piede libero. La Cassazione aveva annullato con rinvio, l’ordinanza del Riesame che ne disponeva l’arresto.

Era il 25 settembre quando un commando, a Vittoria, aveva chiamato per nome il ragazzo che si trovava con un gruppo di amici vicino alla sua abitazione, prima di caricarlo su una autovettura. Due le macchine utilizzate e poi la fuga. Il 17enne, figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria, commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli, venne liberato dopo neanche 24 ore senza pagamento di riscatto. Lenindagini vennero coordinate dalla Procura distrettuale antimafia che, a conclusione delle indagini ha modificato le imputazioni. Il sequestro di persona resta comunque aggravato dal fatto che ad essere rapito sia stato un minorenne, ma è decaduta l’aggravante mafiosa assieme alla contestazione del favoreggiamento della latitanza di Stracquadaini su cui pendeva un mandato di cattura per un tentato omicidio e che venne arrestato proprio a seguito delle indagini sul rapimento.

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