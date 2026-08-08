Un gesto di grande generosità ha consentito, nei giorni scorsi, di effettuare un prelievo di fegato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Il donatore, un giovane di 33 anni, aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione degli organi. Dopo l’accertamento di morte cerebrale e nel pieno rispetto delle procedure previste, è stata attivata la complessa […]
Scippo sul litorale di ponente a Donnalucata. Individuato il presunto autore
08 Ago 2026 09:23
Un intervento lampo nella borgata di Donnalucata dove nella tarda mattinata di ieri uno scippo in pieno giorno ed in pieno centro aveva suscitato allarme. E’ stata un’operazione di una gazzella dei carabinieri che si trovava nella mattinata in zona a fare chiudere il cerchio. La vittima era stata una donna al passeggio sul lungomare di ponente con il cane al guinzaglio. Un giovane le sarebbe arrivato vicino e con fare fulmineo l’ha derubata della borsetta. All’interno alcune decine di euro ma tanta la paura per un gesto spavaldo portato a termine mentre sul lungomare c’erano tante persone. L’arrivo della pattuglia dei militari dell’Arma ha permesso di individuare il giovane, un ventenne ragusano in trasferta sul litorale ibleo, e di recuperare la refurtiva, consegnata alla malcapitata. Onore ai militari che hanno fermato sul nascere un fenomeno che poteva dilagare e rendere insicura anche la più semplice passeggiata con il cane in queste settimane d’estate quando Donnalucata è invasa da tante persone.
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