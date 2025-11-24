Raid vandalici a Comiso, tre scuole nel mirino dei malviventi

Raid vandalici nelle scuole di Comiso. Nel fine settimana, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, i malviventi hanno preso di mira la scuola primaria Senia e due scuole materne, la Senia e la Campo Sportivo, entrambe in viale della Resistenza.

I vandali hanno agito nella notte e per entrare hanno forzato alcune finestre. All’interno hanno messo a soqquadro i locali, hanno sporcato, scritto sui muri, hanno lasciato pezzi di cibo, hanno messo a soqquadro banchi, tavoli, armadi, suppellettili.

Nella scuola materna i bambini non sono entrati in classe. È stato necessario l’intervento di una squadra di pulizieri e di operai per rimettere a posto i locali. Nella tarda mattinata i bambini sono entrati in classe.

Anche alla scuola primaria Senia i malviventi hanno rotto una finestra, ma non sono riusciti a entrare, forse il sistema d’allarme, di cui la scuola è dotata, li ha convinti a desistere. Nella scuola di via dei Larici, la più grossa tra le scuole primarie cittadine, i ladri e i malviventi cercano di entrare molto spesso, forse incentivati dalla particolare conformazione dell’edificio, dalle finestre basse che danno un ampio giardino. Spesso l’allarme scatta nel corso della notte richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. I responsabili delle due scuole e i dirigenti del comune hanno presentato una denuncia alla Polziia che sta conducendo le indagini.

Lo scorso fine settimana, erano stati presi di mira la scuola materna San Biagio, nel quartiere Santi Apostoli e la palestra della scuola Pirandello, per ora utilizzata da alcune società sportive. La modalità d’azione sembra essere sempre molto simile: aule a soqquadro, sporcizia, resti di cibo, scritte sui muri, talvolta con frasi oscene e con dei numeri che si ripetono e che potrebbero essere una sorta di firma.

Il sindaco Maria Rita Schembari, di fronte a quanto sta accadendo ha deciso che le scuole saranno dotate di impianto di videosorveglianza: un sistema di telecamere dovrà permettere di individuare i responsabili e ad assicurarli alla giustizia.

