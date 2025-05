Ragusano diventa star (per caso) del musical degli ABBA al Teatro Duemila: pubblico in delirio. Guarda foto e video

Una serata di musica e sorprese al Teatro Duemila di Ragusa, tra applausi, costumi scintillanti e un Gabriele finito sotto i riflettori.

È bastato un attimo e, da semplice spettatore, si è ritrovato protagonista sul palco. È successo venerdì sera, 23 maggio, al Teatro Duemila di Ragusa, durante lo spettacolo “ABBA Dream”, il tributo musicale alla leggendaria band svedese che ha fatto ballare intere generazioni.

A rendere ancor più memorabile la serata è stato proprio lui, Gabriele, un simpatico ragusano presente tra il pubblico, che nel momento dell’esecuzione di “Fernando” è stato inaspettatamente chiamato sul palco da una delle protagoniste dello show. (GUARDA LA FOTO A FINE ARTICOLO, DOPO IL VIDEO)

Il colpo di scena? Gabriele stava in realtà indicando il suo amico seduto accanto, quasi a “nominarlo” come volontario. Ma la performer, forse colpita dalla simpatia della scena o semplicemente per gioco, ha virato su di lui e lo ha portato sul palco.

A completare la trasformazione da spettatore a “Fernando” d’eccezione, un cappello da marinaio che gli è stato dato da indossare. Gabriele non si è tirato indietro: si è prestato al gioco, ha ballato, ha sorriso e si è goduto l’inaspettata parentesi di notorietà, tra i sorrisi del pubblico e gli applausi scroscianti.

Il momento clou è stato proprio la sua discesa dal palco, accompagnata da un corale e affettuoso “Bravo Gabriele!”, partito da parte della platea. Un divertente siparietto che ha reso ancora più speciale una serata già carica di energia, musica e nostalgia anni ’70.

Ma anche senza colpi di scena estemporanei, ABBA Dream è uno spettacolo che riesce a far battere il cuore. Quello andato in scena a Ragusa è stato un vero e proprio viaggio musicale nella storia di una delle band più iconiche del pop mondiale.

Le due voci femminili, supportate da una band di musicisti dal vivo (in particolare eccelso il siciliano Marco Campagna alla batteria), hanno ripercorso i più grandi successi del quartetto svedese: da “Mamma Mia!” a “Waterloo”, da “The Winner Takes It All” fino alla travolgente “Dancing Queen”, che ha fatto alzare in piedi buona parte del pubblico. I brani sono stati eseguiti nella loro versione originale, con arrangiamenti fedeli e una cura sonora che ha valorizzato ogni dettaglio.

A rendere ancora più spettacolare l’atmosfera, i continui cambi di costume, le coreografie dinamiche e le luci colorate che hanno ricreato l’effetto palcoscenico anni ’70. Il Teatro Duemila, per una sera, è sembrato trasformarsi in un’arena internazionale.

Il successo dello spettacolo si spiega anche con l’intramontabile fascino degli ABBA. Formatisi nel 1972, il gruppo composto da Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad ha venduto oltre 400 milioni di dischi nel mondo. La loro musica, dopo la clamorosa vittoria all’Eurovision del 1974 con “Waterloo”, è diventata colonna sonora di più generazioni, rilanciata negli anni 2000 dal musical e poi film “Mamma Mia!”, interpretato da Meryl Streep e Pierce Brosnan.

Non è un caso che ancora oggi, tra revival e nuove uscite, gli ABBA riescano ad attirare un pubblico trasversale, fatto di giovani e meno giovani. A Ragusa, lo si è visto chiaramente: famiglie, coppie, gruppi di amici e intere comitive hanno cantato a squarciagola ogni ritornello.

E se a un certo punto uno di loro ha finito per diventare “Fernando” per una notte, è solo la dimostrazione che la musica – quella vera – sa sorprendere ancora. Anche a teatro. Anche a Ragusa.

GURDA IL VIDEO

