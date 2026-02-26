Ragusa: volontari ripuliscono la villa comunale “con filosofia”

Un gesto semplice può cambiare il volto di un luogo e ricordare che la città è casa di tutti. Domenica 22 febbraio, i volontari della sede di Nuova Acropoli Ragusa si sono dedicati alla pulizia delle scale pubbliche che conducono all’ingresso della villa comunale di via Archimede.

L’iniziativa ha permesso di rimuovere erbacce, rifiuti e accumuli di sporcizia, restituendo decoro e fruibilità a un’area molto frequentata da cittadini e famiglie. L’attività rientra nel programma locale di volontariato di Nuova Acropoli, che porta avanti iniziative di tutela ambientale e cura degli spazi comuni.

Nuova Acropoli: cultura, filosofia e volontariato

Nuova Acropoli è un’associazione culturale e di volontariato senza fini di lucro, attiva a livello internazionale e presente in Italia con diverse sedi locali. La sede di Ragusa, in via del Gelso 41, basa le proprie attività su tre pilastri: Filosofia, come percorso di miglioramento individuale e collettivo; Cultura, per promuovere e valorizzare il patrimonio umano; Volontariato, attraverso impegno sociale in ambiti come Protezione Civile, Solidarietà ed Ecologia.

La sede ragusana promuove corsi di filosofia attiva, incontri culturali e iniziative di volontariato aperte alla cittadinanza. Per informazioni sulle attività in programma è possibile contattare il numero 351 883 1515.

