Ragusa, videosorveglianza e stop ai randagi: interventi per sicurezza e decoro a Contrada Mugno

Proseguono gli interventi di riqualificazione e sicurezza urbana nella zona artigianale “Pippo Tumino” di Contrada Mugno, a Ragusa. È stata infatti completata l’installazione di una nuova recinzione di circa 150 metri, un intervento strategico per il decoro urbano e la tutela del territorio, realizzato grazie ai fondi dell’Assessorato comunale allo Sviluppo Economico.

Sicurezza e tutela del territorio

“Con questa recinzione – spiega l’assessore alla Tutela Animali Andrea Distefano – puntiamo a innalzare il livello complessivo di sicurezza dell’area. Da un lato si impedisce l’accesso non autorizzato alla fascia ferroviaria, dall’altro si evita l’ingresso di cani randagi nella piazza e lungo la carreggiata”.

L’intervento, aggiunge l’assessore, contribuisce anche a contrastare l’abbandono dei rifiuti, migliorando il decoro urbano e la vivibilità di un’area ad alta densità di attività artigianali e produttive.

Sicurezza e tutela del territorio

“Con questa recinzione – spiega l’assessore alla Tutela Animali Andrea Distefano – puntiamo a innalzare il livello complessivo di sicurezza dell’area. Da un lato si impedisce l’accesso non autorizzato alla fascia ferroviaria, dall’altro si evita l’ingresso di cani randagi nella piazza e lungo la carreggiata”.

L’intervento, aggiunge l’assessore, contribuisce anche a contrastare l’abbandono dei rifiuti, migliorando il decoro urbano e la vivibilità di un’area ad alta densità di attività artigianali e produttive.

Telecamere e controllo intelligente

Parallelamente, sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza, dotati di lettura automatica delle targhe, in punti strategici dell’area artigianale.

La misura, portata avanti dal Corpo di Polizia Municipale di Ragusa, rientra nelle azioni ministeriali per la sicurezza urbana.

© Riproduzione riservata