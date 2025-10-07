Ragusa, Via Palermo: imprevisti nei lavori per la condotta delle acque piovane, variante approvata e cantiere pronto a ripartire

Durante i lavori di posa della nuova conduttura per lo smaltimento delle acque piovane in via Palermo, un’infrastruttura strategica per la sicurezza idrogeologica del quartiere, sono emerse alcune criticità impreviste che hanno reso necessaria la sospensione temporanea del cantiere. La notizia è stata diffusa dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ragusa Gianni Giuffrida.

L’intervento, che prevede la posa di una tubazione di 1,5 metri di diametro in un contesto urbano complesso, tra stradine strette e edifici in muratura dei primi del Novecento, ha incontrato ostacoli non previsti in fase di progettazione. Tra le difficoltà maggiori, la presenza di cavidotti telefonici non segnalati dall’ente gestore e la diversa quota di connessione tra il nuovo pozzetto e la rete fognaria esistente, elementi verificabili solo dopo l’avvio dello scavo.

Variante approvata e fondi aggiuntivi trovati

Nonostante lo stop operativo, gli uffici comunali non si sono fermati: i tecnici di progettazione hanno immediatamente avviato la stesura di una variante progettuale e l’iter per l’acquisizione dei relativi pareri e autorizzazioni. Contestualmente, è stato necessario reperire ulteriori fondi per coprire l’aumento dei costi, stimato in circa 80.000 euro rispetto al finanziamento iniziale.

Se il progetto originario era finanziato con fondi nazionali, la nuova variante ha trovato copertura economica nel bilancio comunale, consentendo così di programmare la ripresa imminente dei lavori.

Cantiere pronto alla ripartenza

La ripresa del cantiere è ora subordinata esclusivamente alle condizioni meteorologiche, dal momento che l’intervento riguarda le acque bianche e richiede un periodo stabile e privo di piogge prolungate per poter essere completato in sicurezza.

Un intervento chiave per la sicurezza urbana

L’opera di via Palermo rientra in un più ampio piano di interventi per la messa in sicurezza idraulica della città di Ragusa, finalizzato a mitigare il rischio idrogeologico e migliorare la qualità delle infrastrutture urbane.

