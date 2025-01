Ragusa: un evento dedicato a Monsignor Carmelo Canzonieri nella Biblioteca Diocesana

Un evento speciale per celebrare la vita e il ministero episcopale di Monsignor Carmelo Canzonieri si terrà giovedì 23 gennaio, alle ore 17.00, nella sala del Fondo Antico della Biblioteca Diocesana “Mons. F. Pennisi” di Ragusa.

Un omaggio a una figura centrale della Chiesa ragusana

L’incontro, aperto dal saluto del Vescovo Monsignor Giuseppe La Placa, offrirà l’occasione di approfondire il contributo di Monsignor Canzonieri non solo come guida spirituale, ma anche come attore chiave in momenti storici fondamentali per la Chiesa, come il Concilio Vaticano II.

Relatori e programma

L’evento vedrà gli interventi di Monsignor Giovanni Battaglia, che analizzerà il ruolo pastorale e spirituale di Monsignor Canzonieri e Francesco Failla, che si soffermerà sugli aspetti storici e istituzionali della sua opera. A moderare l’incontro sarà Don Giuseppe Di Corrado, direttore della Biblioteca Diocesana.

Una figura simbolica per la Diocesi di Ragusa

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 75 anni di istituzione della Diocesi di Ragusa. Monsignor Canzonieri fu tra i protagonisti del percorso che portò alla creazione della sede vescovile, lavorando a stretto contatto con la Santa Sede per realizzare questa aspirazione.

L’evento è un’occasione preziosa per riscoprire una figura di grande spessore spirituale e culturale, il cui ministero ha lasciato un’impronta significativa nella comunità ecclesiale di Ragusa.

Ingresso libero.

