Ragusa si accende d’arte: una Notte Europea dei Musei tra storia, musica e magia

Sabato 17 maggio 2025 sarà una serata da non perdere per chi ama l’arte, la cultura e le suggestioni notturne. Anche Ragusa partecipa alla Notte Europea dei Musei, e lo fa con un programma ricco, coinvolgente e capace di trasformare il centro storico di Ragusa Superiore in un autentico salotto a cielo aperto.

Musei aperti in notturna, visite guidate, mostre d’eccezione, concerti e iniziative letterarie: la città offrirà un ventaglio di esperienze che coniugano bellezza, conoscenza e intrattenimento per ogni età.

I luoghi della cultura, protagonisti della notte

Alla Galleria del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”, i visitatori potranno ammirare fino alle 22:30 la mostra “La forma infranta” del maestro Fratantonio: un viaggio visivo che esplora frammentazioni e ricostruzioni del linguaggio artistico contemporaneo. Ingresso gratuito.

A Palazzo Garofalo, uno degli appuntamenti più attesi: la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”, con preziosi reperti provenienti dal Museo Egizio di Torino, sarà visitabile fino alle 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) con biglietto ridotto (11 € adulti, 5 € bambini). L’ingresso include anche la visita al Museo della Cattedrale e a Sicilia Antiqua – Carte geografiche della Collezione Zipelli.

Il Museo della Città di Palazzo Zacco, elegante dimora barocca, offrirà una visita guidata gratuita alle ore 20:00, permettendo di scoprire storie, volti e memorie che raccontano l’anima della città.

Eventi nel cuore del centro storico

La cultura proseguirà fuori dai musei con una serie di appuntamenti che animeranno la serata: Libriamo, rassegna inserita nel Maggio dei Libri, organizzata dalle librerie Flaccavento, Giunti e Le Magasin, porterà la letteratura tra il chiostro del CCC e il Museo della Città. All’auditorium del CCC “Mimì Arezzo” si terrà il raffinato concerto “Saxofonando”, per la 30ª stagione Melodica, dedicata alla grande musica da camera. Gran finale in chiave ska-punk con il concerto dei Vallanzaska, in scena alla piazzetta Carmine-Putie per il festival “A Cresta Alta”.

L’appuntamento è per sabato 17 maggio.

