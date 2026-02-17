Ragusa,, Scicli, Modica e Scoglitti protagoniste della campagna di lancio della nuova Topolino

Le prime immagini della campagna pubblicitaria di lancio della nuova Fiat Topolino color corallo sono state pubblicate in queste ore e parlano chiaramente ibleo. La minicar elettrica è stata infatti ambientata tra Scicli e Modica, protagoniste alla pari di uno shooting destinato a un pubblico internazionale.

Lo scorso giugno l’amministrazione Marino, grazie al lavoro della Scicli Film Commission, ha ospitato quattro troupe impegnate nella realizzazione dello spot. Un progetto che ha coinvolto più location del territorio, valorizzando in modo equilibrato le due città barocche.

Le location tra barocco e mare

A Scicli le riprese e gli scatti hanno interessato via Mormina Penna, via Nazionale, piazza Italia e piazza Busacca, scorci simbolo del centro storico riconosciuto patrimonio Unesco.

A Modica, la Topolino è stata ambientata lungo corso Umberto I, arteria monumentale che attraversa il cuore della città, offrendo un fondale architettonico di grande impatto visivo.

Lo spot ha inoltre toccato il mare, con riprese al lungomare di Scoglitti e a quello di Marina di Ragusa, completando un racconto visivo che unisce centri storici e paesaggi costieri.

Una vetrina internazionale per il territorio

L’anteprima dello shooting fotografico diffusa in queste ore conferma la scelta di puntare su Scicli e Modica come scenografie naturali capaci di esaltare il carattere fresco e mediterraneo della nuova Topolino color corallo.

Non si tratta soltanto della promozione di un nuovo modello, ma di un’importante occasione di visibilità per entrambe le città, che si confermano set ideali per produzioni pubblicitarie e audiovisive di respiro internazionale.

Scicli e Modica, ancora una volta insieme, diventano così ambasciatrici dell’identità barocca e della luce unica del Sud Est siciliano davanti a un pubblico globale.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata