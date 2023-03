Ragusa: scazzottata in via Roma, immobilizzata una persona con il taser. VIDEO

Intervento ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Roma a Ragusa. Due persone, che erano sedute su una panchina, all’improvviso hanno iniziato a litigare furiosamente e dalle parole sono passate alle vie di fatto, prendendosi a calci e pugni.

UTILIZZATO IL TASER

I residenti hanno chiesto l’intervento della Polizia che giunta sul posto, non riuscendo a calmare uno dei due contendenti, lo ha immobilizzato con il taser in dotazione, mentre l’altra persona coinvolta, assisteva alla scena.

Dopo aver immobilizzato la persona che ancora dava in escandescenze, l’hanno ammanettata e condotta via per le procedure di identificazione. Sul posto oltre alla Polizia, anche una pattuglia dei carabinieri a supporto