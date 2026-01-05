Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Ragusa ricorda il terremoto del 1693: 333 anni di memoria e rinascita
05 Gen 2026 10:21
Domenica 11 gennaio 2026 Ragusa celebra il 333esimo anniversario del devastante terremoto del 1693, evento che segnò profondamente la storia della città e dell’intero territorio ibleo. Le comunità di Ragusa, guidate dalla Chiesa locale, si ritroveranno per commemorare le decine di migliaia di vittime e riflettere sul significato storico e spirituale di quella tragedia.
Come da tradizione, le celebrazioni saranno ospitate dalle due principali chiese della città: la Cattedrale di San Giovanni Battista e il Duomo di San Giorgio Martire, simboli di fede e resilienza del popolo ragusano. Domenica sera, al portale di San Giorgio nella città antica di Ibla, è previsto l’atto solenne di affidamento della città ai santi patroni, San Giovanni e San Giorgio. L’invito alla partecipazione è stato diramato dai parroci, il canonico sacerdote Giuseppe Antoci per il duomo e il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato per la cattedrale.
La commemorazione non si limiterà all’aspetto religioso: a seguire, è prevista anche la cerimonia civile, che offrirà ai cittadini l’opportunità di ricordare la storia della città, riflettere sul valore della memoria collettiva e apprezzare l’evoluzione urbanistica e architettonica che la ricostruzione post-terremoto ha reso possibile.
“Ricordare il terremoto del 1693 significa onorare le vittime e celebrare la rinascita di Ragusa – sottolineano i parroci Antoci e Burrafato – È un momento di riflessione per tutti, credenti e non credenti, che riconoscono in questa tragica vicenda l’origine di una città nuova, ricostruita con coraggio e determinazione.”
