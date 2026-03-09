Ragusa ricorda don Mario Pavone al Centro Studi Rossitto nel decennale della morte

La città di Ragusa si prepara a ricordare la figura di Mario Pavone, sacerdote, scrittore e studioso molto apprezzato nel panorama culturale e religioso locale. Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 18, il Centro Studi Feliciano Rossitto ospiterà una serata commemorativa nel decimo anniversario della sua morte, avvenuta il 16 marzo 2016.

L’incontro si svolgerà nella sede di via Ettore Majorana e sarà un momento di riflessione e memoria dedicato a una personalità che ha segnato profondamente la vita culturale, educativa e spirituale della provincia iblea.

Il programma della commemorazione

Ad aprire i lavori sarà Giorgio Chessari, presidente del Centro studi Rossitto, promotore dell’iniziativa.

Sono previsti anche i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa Peppe Cassì e del vescovo della Diocesi di Ragusa, Giuseppe La Placa.

Le relazioni saranno affidate a Giuseppe Antoci e al professor Giorgio Massari, mentre le testimonianze saranno curate dalla professoressa Laura Vitale e dal musicoterapeuta Gianfranco Chessari.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra il Centro studi Rossitto, il Comune di Ragusa, la Diocesi di Ragusa e la Provincia di Ragusa.

Una vita dedicata alla cultura, alla scuola e alla Chiesa

Don Mario Pavone nacque nel 1941 nel palermitano e si trasferì giovanissimo a Scicli, dove il padre svolgeva l’ultima sede lavorativa. Proprio in quegli anni intraprese il percorso di formazione nel seminario diocesano di Ragusa che lo condusse all’ordinazione sacerdotale il 15 agosto 1965 nella Cattedrale di San Giovanni Battista.

La sua formazione proseguì a Roma, dove conseguì la Licenza in Teologia alla Pontificia Università Lateranense e la Licenza in Canto Gregoriano al Pontificio Istituto di Musica Sacra.

Successivamente si laureò in Filosofia presso l’Università degli Studi di Catania con una tesi dedicata al pensiero filosofico di Giovanni Battista Hodierna.

L’impegno nell’insegnamento e nella ricerca

Nel corso della sua lunga carriera don Pavone ha insegnato in numerosi istituti scolastici della provincia: dalla scuola media “Verga” di Comiso all’Istituto magistrale “Mazzini” di Vittoria, fino al liceo scientifico “Fermi” di Ragusa.

Dal 1985 al 2009 è stato docente di filosofia, psicologia e scienze dell’educazione all’Istituto magistrale “Vico” di Ragusa. Nel 2001 ottenne anche il titolo di giornalista pubblicista.

Studioso appassionato e autore di numerose pubblicazioni, dedicò importanti approfondimenti alla figura dello scienziato e filosofo Giovanni Battista Hodierna, oltre a saggi di carattere storico.

Il legame con la parrocchia di San Pio X

Dal 1° gennaio 1971 don Mario Pavone fu parroco della Chiesa di San Pio X, comunità alla quale rimase profondamente legato per tutta la vita.

Con dedizione e instancabile impegno lavorò per realizzare una struttura ecclesiale capace di rispondere alle esigenze spirituali e sociali dei fedeli. Un progetto nato come sogno e che negli anni è diventato una realtà preziosa per l’intero quartiere.

© Riproduzione riservata