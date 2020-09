Ragusa, medici che non vogliono entrare in reparto Covid. Aliquò: "Se non se la sentono, possono fare un altro mestiere" - Ragusa Oggi

Ragusa, medici che non vogliono entrare in reparto Covid. Aliquò: “Se non se la sentono, possono fare un altro mestiere”

Sono attualmente 5 gli infermieri contagiati dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Tutti che lavoravano nella divisione malattie infettive. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma la cautela è d’obbligo.

L’Asp ha già avviato tutte le procedure per ricostruire come sia avvenuto il contagio, se in ospedale o fuori dalla struttura, e sono state avviate anchele procedure per la sanificazione dei locali.

In un’intervista rilasciata a La Sicilia al collega Carmelo Riccotti La Rocca, il direttore Angelo Aliquò, ammette che vi sono certamente stati dei comportamenti non corretti.

Poi, però, invita tutto il personale sanitario a impegnarsi in questa lotta contro il coronavirus. Ci sarebbero, infatti, medici non disposti neanche ad entrare nel reparto: “Se non se la sentono, possono fare un altro mestiere”, ha dichiarato.

In ogni caso, assicura, gli altri reparti sono tutti in totale sicurezza.