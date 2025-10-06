Ragusa, insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali: Giuseppe Iacono è il nuovo Presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Ragusa per il quadriennio 2025-2029, confermando continuità e rinnovamento all’interno di una delle categorie professionali più rappresentative del territorio ibleo.

Riconfermati i consiglieri uscenti Alessandro Guarino, Giuseppe Iacono, Vincenzo Inì e Salvatore Licitra, ai quali si affiancano i nuovi membri Maria Aliano, Daniele Dipasquale, Donatella Gulino, Rodolfo Occhipinti e Clara Trovato.

Nel corso della prima riunione, tenutasi il 3 ottobre 2025, sono state assegnate le cariche istituzionali che guideranno l’Ordine per i prossimi quattro anni. Giuseppe Iacono è stato eletto Presidente, affiancato da Salvatore Licitra nel ruolo di Vicepresidente, Donatella Gulino come Segretario e Daniele Dipasquale come Tesoriere.

Nel suo intervento di insediamento, il nuovo Presidente Iacono ha ringraziato i colleghi per la fiducia, sottolineando il ruolo strategico degli agronomi e dei forestali per lo sviluppo sostenibile della provincia di Ragusa.

“I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali – ha dichiarato – sono al fianco della crescita della nostra provincia, offrendo consulenza tecnica, gestionale e ambientale alle imprese e agli enti pubblici. Continueremo a promuovere innovazione, qualità e rispetto del suolo come valori centrali del nostro operato.”

L’Ordine ragusano, che ha festeggiato pochi anni fa il 90º anniversario della fondazione, rappresenta una delle realtà professionali più solide della Sicilia. Nel corso dei decenni ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroalimentare ibleo, sostenendo aziende e amministrazioni nella progettazione di interventi finanziati da fondi europei, statali e regionali.

Il nuovo Consiglio ha annunciato di voler puntare su formazione continua, innovazione e collaborazione con le istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli agronomi e dei forestali nei processi decisionali e di sviluppo del territorio.

“Lavoreremo – ha concluso Iacono – per costruire un ponte tra tradizione e innovazione, valorizzando la nostra professione e rendendola sempre più centrale per l’agricoltura iblea, un’eccellenza regionale e nazionale.”

