Ragusa: il mare è di tutti! Spiagge accessibili e assistenza gratuita con il progetto “Mare senza frontiere”

Non solo onde, sole e sabbia. In provincia di Ragusa, l’estate si colora anche di diritti, dignità e inclusione. Torna, per la settima edizione consecutiva, “Mare senza frontiere”, il progetto promosso dall’ASP di Ragusa in sinergia con le Amministrazioni comunali del territorio, pensato per rendere il mare un luogo accessibile davvero a tutti.

Dal 1° luglio al 31 agosto, le spiagge di nove comuni saranno presidiate da operatori socio-sanitari qualificati, pronti ad assistere gratuitamente persone con disabilità neuromotorie, intellettive, sensoriali o fisiche. Due turni giornalieri – dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 – per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare in sicurezza e con dignità.

Le spiagge dell’inclusione

Sono state individuate 11 postazioni attrezzate, ciascuna dotata degli ausili necessari e gestita da personale specializzato. Acate: Marina di Acate (c/o Guardia Medica). Ispica: Santa Maria del Focallo (Lido “Otello”). Modica: Marina di Modica (Piazza Mediterraneo), Maganuco. Pozzallo: Lido “U Calandra”, Lido “Enrique”. Ragusa: Marina di Ragusa (Piazza Torre). Santa Croce Camerina: Punta Secca (Lungomare Amerigo Vespucci), Casuzze (c/o Lido “Selene”). Scicli: Donnalucata (Lungomare di Ponente – Lido “Sabir”), Sampieri (Lido “Pata Pata”). Vittoria: Scoglitti – Spiaggia 15 (c/o Lido “Mojito”)

In un territorio dove le barriere architettoniche sono spesso un ostacolo quotidiano, “Mare senza frontiere” rappresenta una vera boccata d’ossigeno per centinaia di famiglie e associazioni, offrendo non solo un servizio, ma anche un messaggio chiaro: inclusione è partecipazione, dignità, libertà.

