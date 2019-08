Che meraviglia il mare...senza frontiere! VIDEO - Ragusa Oggi

Che meraviglia il mare…senza frontiere! VIDEO

Sono stati otto gli stabilimenti balneari in provincia di Ragusa che hanno accolto quest’anno le persone con disabilità, emblematica dimostrazione di sinergia tra pubblico e associazionismo. È la nuova frontiera verso la quale ci si orienta in questa estate, tra non pochi problemi ma con grande generosità, con le amministrazioni comunali e le associazioni attive accanto a pazienti con disabilità.

Il servizio di assistenza è entrato in funzione il 15 luglio nelle località balneari indicate dai Sindaci. Per la precisione si tratta di:

1. Marina di Ragusa – “Margarita”

2. Pozzallo – Lido “Enrique”

3. Marina di Acate – Guardia medica

4. Donnalucata – Riviera Ponente

5. Marina di Modica – piazza Mediterraneo

6. Scoglitti – Lido Mojito

7. Marina di Ispica – Lido “Otello”

8. Casuzze – Selene

Questo video racconta la sesta settimana del progetto al Lido Enrique di Pozzallo ed è stato realizzato dal coordinamento “Io sono OSS Sicilia”. E, come si può vedere dalle immagini, il servizio è stato apprezzato moltissimo.