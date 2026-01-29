Ragusa, i vigili del fuoco salutano Fonti: il nuovo comandante è Fabrizio Pirillo

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa si appresta a un importante cambio al vertice. Il prossimo 31 gennaio, nella sede del Comando, avrà luogo l’avvicendamento tra l’attuale comandante, l’ing. Augusto Alessio Fonti, e il nuovo Comandante, l’ing. Fabrizio Pirillo.

L’ing. Fonti, alla guida del Comando dal 1° ottobre 2024, lascerà l’incarico per assumere la direzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Enna. Durante il suo mandato a Ragusa, Fonti ha operato con professionalità, dedizione e spirito di servizio, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento delle attività operative e alla tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini. L’Amministrazione e l’intero personale del Comando esprimono un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e i risultati raggiunti.

Il nuovo Comandante, l’ing. Fabrizio Pirillo, entra in servizio a Ragusa a partire dal 2 febbraio 2026. In servizio nel Corpo Nazionale dal 2006, Pirillo ha maturato esperienze significative presso la Direzione Regionale Calabria e ha ricoperto funzioni vicarie al Comando Vigili del Fuoco di Cosenza. Nominato primo dirigente lo scorso agosto, assume ora la direzione del Comando provinciale di Ragusa, portando con sé competenze operative e consolidate capacità di gestione.

